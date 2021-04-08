Alev Alev 22. bölüm izle! Çelebi giderek köşeye sıkışıyor...





ALEV ALEV 22. BÖLÜM ÖZETİ

Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.