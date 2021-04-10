Bu haftanın İbo Show konukları belli oldu! 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!

Star Tv ekranlarına Cumartesi akşamları gelen İbo Show konukları belli oldu. Her hafta müzik ve eğlencenin yaşandığı program izleyenlerini mutlu ederken güzel anlara da tanıklık ettiriyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumu ile renklenen bu haftanın İbo Show konukları kimler? 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!
Fettah Can
Ziynet Sali
Bilal Sonses
Yavuz Seçkin
Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show' yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
FİNAL Mİ YAPACAK?
Geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddia edilen 'İbo Show' için ortaya atılan bu iddialar yalanlanmıştı.