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Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:37

Bu haftanın belli oldu! 10 Nisan Cumartesi konukları ile eğlence başlıyor!

Bu haftanın İbo Show konukları belli oldu! 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!

Her hafta Cumartesi akşamları ekrana gelen belli oldu. 9 yıl aranın ardından ’in sunumu ile gerçekleştirilen programda eğlence ve müzik hız kesmeden sürüyor. Pek çok ünlü sanatçının yer alacağı program sevenlerine hitap ederken bu akşam ünlü isimler de programda yer alacak. Bu bakımdan; ? Bu haftanın konukları belli oldu.

Star Tv ekranlarına Cumartesi akşamları gelen İbo Show konukları belli oldu. Her hafta müzik ve eğlencenin yaşandığı program izleyenlerini mutlu ederken güzel anlara da tanıklık ettiriyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumu ile renklenen bu haftanın İbo Show konukları kimler? 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU! (10 NİSAN 2021)

Fettah Can
Ziynet Sali
Bilal Sonses
Yavuz Seçkin

Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show' yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddia edilen 'İbo Show' için ortaya atılan bu iddialar yalanlanmıştı.

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Bu haftanın İbo Show konukları belli oldu! 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!
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