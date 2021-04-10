Bu haftanın İbo Show konukları belli oldu! 10 Nisan Cumartesi İbo Show konukları ile eğlence başlıyor!

Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show' yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.