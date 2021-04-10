Mesut Urgancılar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı ile Mesut Urgancılar arasındaki diyalog gündeme oturdu!

Sosyal medya Mesut Urgancılar ve Acun Ilıcalı arasındaki diyaloğu konuşuyor. Memleketinin takımı olan "Erzurumspor Gecesi" düzenleyecek olan Acun Ilıcalı bu geceyi başka bir tarihe erteleme kararı almış ve bunu sosyal medyasından gerekçesi ile birlikte açıklamıştı. Bu erteleme kararına Mesut Urgancılar eleştirel bir yorumda bulununca Acun Ilıcalı sert bir açıklama yaptı. Bu bakımdan; Mesut Urgancılar kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranırken sosyal medya kullanıcıları ikili arasındaki diyalog hakkında yorum yapmaya devam ediyorlar.

MESUT URGANCILAR KİMDİR?

Ahmet Mesut Urgancılar, 1967 yılında Bursa'da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezundan mezun oldu. Uzun yıllar Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.