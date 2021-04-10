Mesut Urgancılar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı ile Mesut Urgancılar arasındaki diyalog gündeme oturdu!

Sosyal medya Mesut Urgancılar ve Acun Ilıcalı arasındaki diyaloğu konuşuyor. Memleketinin takımı olan "Erzurumspor Gecesi" düzenleyecek olan Acun Ilıcalı bu geceyi başka bir tarihe erteleme kararı almış ve bunu sosyal medyasından gerekçesi ile birlikte açıklamıştı. Bu erteleme kararına Mesut Urgancılar eleştirel bir yorumda bulununca Acun Ilıcalı sert bir açıklama yaptı. Bu bakımdan; Mesut Urgancılar kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranırken sosyal medya kullanıcıları ikili arasındaki diyalog hakkında yorum yapmaya devam ediyorlar.
Ahmet Mesut Urgancılar, 1967 yılında Bursa'da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezundan mezun oldu. Uzun yıllar Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Acun Medya'nın sahibi ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Erzurumspor için "Erzurumspor Gecesi" adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenleneceğini duyurmuştu.
Ancak Ilıcalı daha sonra, Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan bu organizasyonu Beşiktaşlı dostlarının yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına pazartesi gününe ertelenmesine karar verdiklerini duyurmuştu.
Bu erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet atmıştı.
ACUN ILICALI SERT CEVAP VERDİ
Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın bu Tweet'i sonrasında Acun Ilıcalı sert bir şekilde sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"BEŞİKTAŞ'A SENDEN DAHA KATKIM OLMUŞTUR"
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından "Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir." şeklinde bir cevap verdi.