Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Son yayınlanan fragmanda; Derin'i kaçıranların Asya'yı da kaçırması Volkan'ı epey sinirlendirecek. Öte yanda Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelecek. Çözülmeyen durumlar çözülecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı ve özeti
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur...
Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
Sadakatsiz 26. Bölüm (14 Nisan 2021 Çarşamba) 2. Son Fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin aynı tuzağa düşüyor
Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?