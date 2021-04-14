Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!
Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:13

yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!

Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Derin’i kaçıran kişilerin Asya’yı da kaçırdığı görülüyor ancak kimlerin bunu neden yaptığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan her şeyin sorumlusu ortaya çıkıyor mu merak edilirken Derin çaresizlik içerisinde kurtarılmayı beklerken Asya’yı da yanında görmesi onu epey şaşırtıyor. Sadakatsiz 26.bölüm fragman ile yeni bölüm özeti!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Son yayınlanan fragmanda; Derin'i kaçıranların Asya'yı da kaçırması Volkan'ı epey sinirlendirecek. Öte yanda Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelecek. Çözülmeyen durumlar çözülecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı ve özeti

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur...

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

Sadakatsiz 26. Bölüm (14 Nisan 2021 Çarşamba) 2. Son Fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin aynı tuzağa düşüyor

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA