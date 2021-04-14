Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Derin’i kaçıranlar Asya’yı da kaçırdı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Son yayınlanan fragmanda; Derin'i kaçıranların Asya'yı da kaçırması Volkan'ı epey sinirlendirecek. Öte yanda Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelecek. Çözülmeyen durumlar çözülecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 26.bölüm fragmanı ve özeti

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur...