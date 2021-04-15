Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

15 Nisan akşamı TV ekranlarında seyirci ile buluşan yapımlar reyting sonuçları sıralamasında birincilik için yarıştı. Yeni yayın dönemi içerisinde yayın zaman dilimi farketmeksizin birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve reyting sonuçları tablolarında sonuçlar oldukça hızlı değişiyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 15 Nisan'da Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Buna göre; 15 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler diziler arasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu araştırırken reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız kim birinci oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda tüm yapımlar birincilik için mücadele etti. İşte dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.