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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 16.4.2021 06:08

birincisi belli oldu mu? , , Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

15 Nisan akşamı TV ekranlarında seyirci ile buluşan yapımlar sıralamasında birincilik için yarıştı. Yeni yayın dönemi içerisinde yayın zaman dilimi farketmeksizin birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve reyting sonuçları tablolarında sonuçlar oldukça hızlı değişiyor. , ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 15 Nisan'da , , Camdaki Kız ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Buna göre; 15 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler diziler arasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu araştırırken reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre , , Camdaki Kız kim birinci oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda tüm yapımlar birincilik için mücadele etti. İşte dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

15 Nisan , belli olduğu anda bu başlık içerisinde yer alacak.

Geçen haftanın reyting sonuçları;

İLK 5 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

Videoyu Oynat
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

İLK 5 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

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Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

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Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
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