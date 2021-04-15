Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler diziler arasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu araştırırken reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız kim birinci oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda tüm yapımlar birincilik için mücadele etti. İşte dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi
Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
15 Nisan reyting sonuçları, belli olduğu anda bu başlık içerisinde yer alacak.
Geçen haftanın reyting sonuçları;
TOTAL İLK 5 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
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5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
AB İLK 5 PROGRAM
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV