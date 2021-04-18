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Giriş Tarihi: 19.4.2021 02:08 Son Güncelleme: 19.4.2021 02:08

son bölüm izle! Ceren, ’ı öldürmek için emir alıyor

Teşkilat son bölüm izle! Ceren, Serdar’ı öldürmek için emir alıyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 7. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Ceren, ’ı öldürmek için emir alıyor. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Teşkilat son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Teşkilat dizisi 7. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran diziseverler "Teşkilat son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Teşkilat 7. son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda bulunan linke tıklayarak Teşkilat son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 7. BÖLÜM ÖZETİ

EKİP, FADİ'YE UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERİYOR

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET'TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

CEREN, SERDAR'I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

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Teşkilat son bölüm izle! Ceren, Serdar’ı öldürmek için emir alıyor
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