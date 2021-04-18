Teşkilat son bölüm izle! Ceren, Serdar’ı öldürmek için emir alıyor

FADİ, ŞİRKET'TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.