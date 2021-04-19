Kağıt Ev dizisinin Mert’i Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve babasının adı ne? Nejat Uygur yaşı ve hayatı!

Genç yaşta birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Nejat Uygur, bu akşam yayın hayatına Star Tv ekranlarında merhaba diyen Kağıt Ev dizisinde Mert Fırtına isimli karaktere hayat verecek. Dizinin izleyenleri ünlü oyuncuya dair Kağıt Ev dizisinin Mert'i Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve babasının adı ne?" sorularına yanıt aramaya başladı.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Nejat Uygur Jr. 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu ve 25 yaşında. Babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası da ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur. Nejat Uygur Jr. adını ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan almaktadır. Nejat Uygur Jr. da dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uygur'un asıl alanı tiyatrodur.

Nejat Uygur Jr. ilk olarak arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile tanındı.Nejat Uygur lise eğitimini TED İstanbul Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi almadı, direkt olarak aile mesleği olan ve hevesli olduğu oyunculuğa başladı. Oyunculuk kariyerine sosyal medyada çektiği videolarla başladıktan sonra dizilere de yönelmiştir. Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Hikmet rolü tanınan Uygur, daha sonra da tanınmaya ve oyunculuğa devam etmiştir.