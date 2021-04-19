Şarkıcı Berkay kimdir ve gerçek adı ne? Berkay aslen nereli, kaç yaşında ve kimle evli?

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları, ünlü sanatçının magazin haberlerine konu olmasının ardından merak konusu oldu. Bir dönem adı birçok olaya karışan şarkıcı Berkay, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Programın takipçileri başta olmak üzere, Berkay'ın hayatı ve şarkıları araştırılmaya başlandı. Peki, şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında, kimle evli ve nereli? İşte, Berkay'ın hayat hikayesi...

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavi'lidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir'de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır.Albüm çalışmalarından önceleri,Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.