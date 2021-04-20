Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Pazartesi 2021 Survivor ödülü nedir?

19 Nisan 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini yaptığı yarışmada, kazananın oldukça büyük ödüller kazanacağı oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle yarışmanın yakın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödül detayları şöyle;
Survivor ödül oyunu öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasından avantaj oyunu oynandı. Oyun sonunda başarılı taraf ünlüler takımı oldu ve ödül oyununa avantajlı başladı.
19 Nisan 2020 Pazartesi günü oynanan Survivor ödül oyununu kazanan takım içerisinde pek çok çeşit gıda maddesi yer alan buzdolabını kullanmaya hak kazanacak. Diğer bir ödül ise, kazanan yarışmacılar Dominik'in en lüks bölgesine götürülerek orada yer alan villada yemek yeme ve bir gece konaklama hakkına sahip olacak.
Oyunun ilk mücadelesinde İsmail ile Steven'ın karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan İsmail oldu ve oyuna ünlüler takımı galibiyetle başladı. 2. oyunda Ayşe durumu beraberliğe getirdi. 4-3'lük skora ulaşan oyunda Berkay ile Batuhan'ın mücadelesinde Batuhan kazandı ve skor 5-3 olarak güncellendi. Aleyna Çalışkan ile İlyad arasındaki mücadelede kazanan Aleyna oldu ve skor gönüllüler lehine 1 farka inerek 6-5 oldu. Batuhan'ın Steven ile karşı karşıya geldiği oyunda Batuhan kazanan taraf oldu ve skoru 9-6'ya taşıyarak ödül yolunda ünlüler takıma büyük bir avantaj kazandırdı. Berkay ve Batuhan'ın oynadığı oyunla birlikte gönüllüler takımı "daha oyun bitmedi diyerek" skoru 9-9'a taşıdı. Son oyunda en başarılı oyunu çıkaran gönüllüler takımı son sayıyı da kazanarak, büyük ödülün sahibi oldu.