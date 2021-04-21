Seni Çok Bekledim bu akşam yeni bölüm var mı? Seni Çok Bekledim yayın gününde flaş değişiklik!

Ekranların heyecan dolu dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölüm izleyiciyle buluşması bekleniyor. Geçen hafta Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yayınlanması sebebiyle dizinin yeni bölümünün yayın akışı değişti. Dizinin fenomen takipçileri Seni Çok Bekledim bugün, bu akşam yeni bölüm var mı sorusuna yanıt ararken 21 Nisan tv yayın akışına bakmaya başladı. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim artık yeni gününde ve saatinde izleyiciyle buluşacak.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim yeni bölüm için geri sayım başladı. Yayın günü ve saati değişen Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili detaylar şöyle;
Seni Çok Bekledim yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00'de Star'da.
Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol'un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol'a "Kardeşim" diyememenin burukluğunu yaşar.
Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir'i suçlamaktadır.
Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir.
Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.