Arka Sokaklar son bölüm izle! Tekin’i bekleyen büyük sürpriz





ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜM ÖZETİ

Kar maskeli üç saldırgan, insanların araçla yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır. Hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar. Yakalan Tamer sorguya alınır. Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan'a çalışmaktadır. Tamer'in yakalanmasından sonra Ferzan, Leyla ve Sami'yi alıp şehri terk etmeye çalışır. Ekip, her yerde Faça Ferzan'ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan'ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.