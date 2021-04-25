Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Hercai, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Üç sezondur yayın hayatını sürdüren ve reytingleri alt üst eden Hercai, bu akşam ekranlara gelecek son bölümü ile izleyicisiyle vedalaşacak. Hercai neden final yapıyor sorusununu yanıtı merak edilirken final bölümüne ilişkin detaylar da belli oldu. Hercai final bölümünde, Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. İşte, Hercai final bölümü detayları ve ATV canlı yayın izle ekranı;