Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Han’a saldırıyor!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanlı sahneleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalırken Gülben ise Anıl ile yaşadıklarının şokunu atlamaya çalışacak. Öte yandan Naci ise Han'ı tehdit ederek bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.