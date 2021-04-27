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Giriş Tarihi: 27.4.2021 13:26

31.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Han’a saldırıyor!

Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Han’a saldırıyor!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Han’ın kazan dairesine kimi kilitlediği merak edilmişti. Bu kişinin uzun bir süredir dizide yer almayan Han olduğu ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde ise kazan dairesine kilitlenen Naci, Han’a saldırıyor ve kendisini oradan çıkarması için tehdit ediyor. İşte fragman ve özeti

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanlı sahneleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalırken Gülben ise Anıl ile yaşadıklarının şokunu atlamaya çalışacak. Öte yandan Naci ise Han'ı tehdit ederek bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

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İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

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Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Han’a saldırıyor!
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