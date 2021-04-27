Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Han’a saldırıyor!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanlı sahneleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalırken Gülben ise Anıl ile yaşadıklarının şokunu atlamaya çalışacak. Öte yandan Naci ise Han'ı tehdit ederek bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışacak.
Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.
Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.
Masumlar Apartmanı 31. Yeni Bölüm (27 Nisan 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük sır ortaya çıktı
İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.