Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır?

CEVAP:

A - Prens William - Kate Middleton

B - Angelina Jolie - Brad Pitt (CEVAP)

C - Kanye West - Kim Kardashian

D - David Beckham - Victoria Beckham