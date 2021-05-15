Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cebimdeki Yabancı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Belçim Bilgin, Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımda yemek yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın başlattıkları bir oyun sonucunda arap saçına dönen ilişkileri anlatılmaktadır. Gerilim dolu anların yaşandığı Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!
Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı Perfetti sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan Cebimdeki Yabancı, yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.
Çağlar Çorumlu
Şebnem Bozoklu
Buğra Gülsoy
Şükrü Özyıldız
Belçim Bilgin
Leyla Lydia Tuğutlu
Serkan Altunorak
İstanbul Ümraniye'de çekilmiştir.