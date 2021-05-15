Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cebimdeki Yabancı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Belçim Bilgin, Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımda yemek yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın başlattıkları bir oyun sonucunda arap saçına dönen ilişkileri anlatılmaktadır. Gerilim dolu anların yaşandığı Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!