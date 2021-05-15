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Giriş Tarihi: 15.5.2021 14:16

filmi konusu ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?

Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği yıllarda büyük ilgi gören yapımda yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini izleyeceğiz. Orjinali Perfetti Sconosciuti adlı filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak ediliyor. Gerilim türünde izleyici karşısına çıkan yapım 2018 yılında vizyona girerken bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cebimdeki Yabancı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Belçim Bilgin, Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımda yemek yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın başlattıkları bir oyun sonucunda arap saçına dönen ilişkileri anlatılmaktadır. Gerilim dolu anların yaşandığı Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİ KONUSU NE?

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı Perfetti sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan Cebimdeki Yabancı, yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.

CEBİMDEKİ YABANCI OYUNCULARI KİM?

Çağlar Çorumlu

Şebnem Bozoklu

Buğra Gülsoy

Şükrü Özyıldız

Belçim Bilgin

Leyla Lydia Tuğutlu

Serkan Altunorak

CEBİMDEKİ YABANCI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul Ümraniye'de çekilmiştir.

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Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Cebimdeki Yabancı filmi nerede çekildi?
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