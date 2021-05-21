Celaleddin Harzemşah kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü? İşte hayatı!

Bozkır Arslanı Celaleddin, ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlıyor. Harezmşah devletinin unutulmaz komutanı ve hükümdarı Celaleddin Harzemşah ile Moğol İmparatoru Cengiz Han arasındaki mücadeleyi konu edinen dizi, sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Bu noktada, diziyle beraber tarihteki birçok olay ve kişi hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında, Harzemşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harzemşah de yer alıyor. Celaleddin Harzemşah kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü soruları, dizinin ilk bölümü ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, tarihte Celaleddin Harzemşah kimdir, Türk mü ve kaç yaşında öldü? İşte, Celaleddin Harzemşah'ın hayatı, ölümü, çocukları ve diğer bilgiler