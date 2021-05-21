Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 21 Mayıs Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Ekranların lezzet yarışmasında bu hafta puan durumu önem taşıyor. Haftanın finali dolasıyla en yüksek puanı alarak beş altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler arasında rekabet kızışıyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Kanal D'nin hafta içi her gün takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;