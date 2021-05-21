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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:21 Son Güncelleme: 21.5.2021 12:23

kimdir? ’de Türkan Hatun’u canlandıran kaç yaşında?

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

dizisi ilk bölümü ile ekranlarında seyirci ile buluşacak. Dizi izleyecek olanlar, dizide yer alan karakterler ve bu karakterleri canlandıran dizi oyuncu kadrosu ile ilgili araştırma yapıyorlar. da dizinin başrol karakterleri arasında yer alıyor. Türkan Hatun'u canlandıracak. Peki, Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve canlandırdığı Türkan Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin’de yer alan Türkan Hatun hakkında detaylar ve Gülenay Kalkan'ın hayatı...

dizisi başlıyor. da dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Türkan Hatun kimdir sorusunun yanı sıra, Türkan Hatun'u canlandıran 'ın hayatı, oyunculuk kariyeri de merak konusu oldu. Bugüne kadar kendisi hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncusu Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve canlandırdığı tarihi karakter Türkan Hatun kimdir?

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Terken Hatun olarak bilinen ; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir.

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Terken Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır. Terken Hatun Harezmşah Devleti'nde güçlü bir konuma sahipti, yedi katibinin bulunduğu ayrı bir divanı ve sarayı olduğu söylenmektedir. Mühründe "din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi" yazılı olduğu rivayet edilmektedir. Orduya asker olarak kendi kabilesi olan Kıpçakları yerleştirmiş ve ordu kumandanlarını da akrabalarından seçmiştir.

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Oğlu üzerinde etkili olan Terken Hatun, veliaht olarak kendi kabilesinden olan bir kadından doğma Uzlagşah'ı seçtirtmiştir. Babası tarafından da oldukça takdir gören, annesi Hint bir cariye olan Celâleddin Harezmşah'ın veliahtlığına karşı çıkmaktaydı .

Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Terken Hatun, Moğollar'ın 1220 yılında Harezm'i işgal etmeleri üzerine onlara esir düşmüştür. Yaşamının geri kalanını hayatını kaybettiği 1233 yılına kadar Karakurum'da geçirmiştir.

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Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?
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