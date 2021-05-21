Türkan Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Türkan Hatun da dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Türkan Hatun kimdir sorusunun yanı sıra, Türkan Hatun'u canlandıran Gülenay Kalkan'ın hayatı, oyunculuk kariyeri de merak konusu oldu. Bugüne kadar kendisi hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncusu Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve canlandırdığı tarihi karakter Türkan Hatun kimdir?
GÜLENAY KALKAN KİMDİR?
Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.
Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir.
Terken Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır. Terken Hatun Harezmşah Devleti'nde güçlü bir konuma sahipti, yedi katibinin bulunduğu ayrı bir divanı ve sarayı olduğu söylenmektedir. Mühründe "din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi" yazılı olduğu rivayet edilmektedir. Orduya asker olarak kendi kabilesi olan Kıpçakları yerleştirmiş ve ordu kumandanlarını da akrabalarından seçmiştir.
Oğlu üzerinde etkili olan Terken Hatun, veliaht olarak kendi kabilesinden olan bir kadından doğma Uzlagşah'ı seçtirtmiştir. Babası tarafından da oldukça takdir gören, annesi Hint bir cariye olan Celâleddin Harezmşah'ın veliahtlığına karşı çıkmaktaydı .
Terken Hatun, Moğollar'ın 1220 yılında Harezm'i işgal etmeleri üzerine onlara esir düşmüştür. Yaşamının geri kalanını hayatını kaybettiği 1233 yılına kadar Karakurum'da geçirmiştir.