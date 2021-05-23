



Saldırı planında Fadi'nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi'dir! Bu gelişme, Fadi'nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!