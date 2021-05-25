Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?





BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.