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Giriş Tarihi: 26.5.2021 02:01 Son Güncelleme: 26.5.2021 02:01

kimdir? yarışmacısı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan ’de eleme adayı seçilen ile ilgili bilgiler merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde araştırılıyor. Merak edilen Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Survivor Berkay kimdir?" sorusu yarışmacıya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Bu hafta eleme adayı seçilerek, adaya veda etme tehlikesi olan yarışmacıyla ilgili öğrenilmek istenen Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm bilgiler şu şekilde;

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran'a ilişkin tüm detaylar şöyle;



SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Survivor Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de doğdu. Aslen Bursalı olan Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.



BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.

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Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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