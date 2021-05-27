Alev Alev final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!

Medya gündemini yakından takip edenler Alev Alev final mi sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 28.bölümde Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirecektir. Yayınlanan final fragmanının iddiaları kuvvetlendirmesi sebebiyle Alev Alev neden final yapıyor, bitti mi sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Reytinglerin giderek düşmesi sebep olarak görülürken yayıncı kuruluşundan henüz açıklama gelmedi. Alev Alev final mi yapacak, neden ve ne zaman? İşte ayrıntılar…