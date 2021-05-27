Alev Alev final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!

Medya gündemini yakından takip edenler Alev Alev final mi sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 28.bölümde Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirecektir. Yayınlanan final fragmanının iddiaları kuvvetlendirmesi sebebiyle Alev Alev neden final yapıyor, bitti mi sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Reytinglerin giderek düşmesi sebep olarak görülürken yayıncı kuruluşundan henüz açıklama gelmedi. Alev Alev final mi yapacak, neden ve ne zaman? İşte ayrıntılar…
Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.
Show Tv ekranlarında Perşembe akşamları gelen Alev Alev dizisi bu akşam final yapıyor. Dizinin yayıncı kuruluşu tarafından açıklama gelmezken 28.bölümüyle Alev Alev final bölümü son kez izleyiciyle buluşacak.
Alev Alev'in neden final yaptığı henüz bilinmiyor. Alev Alev bu akşam ekrana gelecek olan 28.bölümüyle izleyicisine veda ediyor.