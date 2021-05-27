Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Alev Alev final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:58

final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!

Alev Alev final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!

Show TV ekranlarında yayınlanan dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açması damga vuruyor. Dizinin fenomen takipçileri yayılan iddialar dolasıyla sorusuna yanıt arıyor. Peki , neden bitiyor? İşte diziyle alakalı detaylar…

Medya gündemini yakından takip edenler Alev Alev final mi sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 28.bölümde Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirecektir. Yayınlanan final fragmanının iddiaları kuvvetlendirmesi sebebiyle Alev Alev neden final yapıyor, bitti mi sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Reytinglerin giderek düşmesi sebep olarak görülürken yayıncı kuruluşundan henüz açıklama gelmedi. Alev Alev final mi yapacak, neden ve ne zaman? İşte ayrıntılar…

ALEV ALEV 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv ekranlarında Perşembe akşamları gelen Alev Alev dizisi bu akşam final yapıyor. Dizinin yayıncı kuruluşu tarafından açıklama gelmezken 28.bölümüyle Alev Alev final bölümü son kez izleyiciyle buluşacak.

ALEV ALEV NEDEN FİNAL?

Alev Alev'in neden final yaptığı henüz bilinmiyor. Alev Alev bu akşam ekrana gelecek olan 28.bölümüyle izleyicisine veda ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alev Alev final mi, neden bitiyor? Alev Alev dizisi hakkında flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA