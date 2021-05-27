Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:27

ne zaman, hangi kanalda? ?

Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?

1994 yılından bugüne en çok izlenen yapımlar arasında yer alan için geri sayım sona erdi. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolü paylaştığı yayın tarihi, hangi kanalda yayınlandığı ve nasıl izleneceği ise merak konusu oldu. Tüm zamanların en gözde dizisinin HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı. Merakla beklenen proje HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra yayında olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki , hangi kanalda? ?

ABD komedi dizisi Friends Reunion yayın günü geldi çattı. Televizyonda yayınlandığı ilk günden bugüne dikkat çeken yapım günümüzde de epey ilgi görüyor. Dizinin hayran kitlesi ise özel bölüm için Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Friends: The Reunion birbirinden önemli konuk oyuncuların katıldığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?

FRİENDS REUNİON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Friends Reunion 27 Mayıs tarihinde HBO Max'ta yayınlanacağı duyuruldu. HBO'nun Türkiye'de resmi olarak hizmet vermediği bilinirken dizi belirlenen tarihten 1 yıl sonra yayınlansa da meraklar artması ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı.

FRİENDS REUNİON NASIL İZLENİR?

HBO'nun Türkiye'de resmi hizmet vermediği için Friends Reunion'ın hangi kanalda yayınlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır.

FRIENDS THE REUNION'A ÖZEL KONUKLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle özel buluşma birçok kez ertelenmişti. İlk plana göre Şubat 2020'de çekilecekti ama ekip sete geçtiğimiz nisan ayında girebildi. Canlı izleyici önünde çekilen özel bölümde Friends yıldızlarının yanı sıra David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimlere de yer verildi.

FRİENDS REUNİON OYUNCULARI

Jennifer Aniston,

Courteney Cox,

Lisa Kudrow,

Matt LeBlanc,

Matthew Perry

David Schwimmer

ARKADAŞINA GÖNDER
Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA