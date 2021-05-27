ABD komedi dizisi Friends Reunion yayın günü geldi çattı. Televizyonda yayınlandığı ilk günden bugüne dikkat çeken yapım günümüzde de epey ilgi görüyor. Dizinin hayran kitlesi ise özel bölüm için Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Friends: The Reunion birbirinden önemli konuk oyuncuların katıldığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?
Friends Reunion 27 Mayıs tarihinde HBO Max'ta yayınlanacağı duyuruldu. HBO'nun Türkiye'de resmi olarak hizmet vermediği bilinirken dizi belirlenen tarihten 1 yıl sonra yayınlansa da meraklar artması ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı.
HBO'nun Türkiye'de resmi hizmet vermediği için Friends Reunion'ın hangi kanalda yayınlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır.
Koronavirüs salgını nedeniyle özel buluşma birçok kez ertelenmişti. İlk plana göre Şubat 2020'de çekilecekti ama ekip sete geçtiğimiz nisan ayında girebildi. Canlı izleyici önünde çekilen özel bölümde Friends yıldızlarının yanı sıra David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimlere de yer verildi.
Jennifer Aniston,
Courteney Cox,
Lisa Kudrow,
Matt LeBlanc,
Matthew Perry
David Schwimmer