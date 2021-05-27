ABD komedi dizisi Friends Reunion yayın günü geldi çattı. Televizyonda yayınlandığı ilk günden bugüne dikkat çeken yapım günümüzde de epey ilgi görüyor. Dizinin hayran kitlesi ise özel bölüm için Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Friends: The Reunion birbirinden önemli konuk oyuncuların katıldığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda? Friends Reunion nasıl izlenir?