Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı, Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahların büyük lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alıyor. 28 Mayıs Cuma akşamı 2.bölüm ile ATV ekranlarına gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Konusunun sürükleyici ve aksiyon dolu olması, oyuncu kadrosunun başarısı ile kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!