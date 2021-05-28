Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı, Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahların büyük lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alıyor. 28 Mayıs Cuma akşamı 2.bölüm ile ATV ekranlarına gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Konusunun sürükleyici ve aksiyon dolu olması, oyuncu kadrosunun başarısı ile kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU
Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.
Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmaktadır. Özbekistan'da da çekimler yapılırken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİM?
Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Jovahir Zakirov: Cengiz Han
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Jamshid Sagatov: Cebe
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Mehmet Pala: Otkır
Yunus Destebaşı: Gökbörü