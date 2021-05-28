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Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:57

nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen ilk bölüm ile büyük bir başarı elde etti. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalayan dizi 28 Mayıs Cuma akşamı 2.bölüm ile ekranlarda olacak. Hal böyle olunca; “ ve konusu nedir, oyuncuları kimler?” gibi soruların yanıtları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Başrolünde Emre Kıvılcım’ın yer aldığı, sürükleyici ve heyecan dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı, Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahların büyük lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alıyor. 28 Mayıs Cuma akşamı 2.bölüm ile ATV ekranlarına gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Konusunun sürükleyici ve aksiyon dolu olması, oyuncu kadrosunun başarısı ile kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmaktadır. Özbekistan'da da çekimler yapılırken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİM?

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Jovahir Zakirov: Cengiz Han

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Jamshid Sagatov: Cebe

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Mehmet Pala: Otkır

Yunus Destebaşı: Gökbörü

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Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!
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