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Giriş Tarihi: 30.5.2021 21:42 Son Güncelleme: 30.5.2021 21:42

Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulanGüneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

CEVAP:
A - Merkür
B - Venüs (Cevap)
C - Mars
D - Jüpiter

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Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?
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