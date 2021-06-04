Arka Sokaklar 592. bölümle, Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Arka Sokaklar son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izleme linki ve 592. bölüm özet detayları şöyle;
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Ali, olanlardan sonra üzgün ve bunalıma girmiş bir şekilde polis evinde kalmaktadır. Rıza Baba ise, Ali'yi ekipten göndermeye karar vermiştir. Ayrıca, çiftin boşanma işlemlerini de hızlandırır. Olayları soğutmak isteyen Engin, Ali'nin kullandığı ilaçların etkisinde kalarak benliğinden çıktığını Rıza Baba'ya anlatmak üzere bir hamle yapar.
Aycan'ı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Aycan, tehlikeli olduğunu bile bile ölen kocası Korhan'ın mezarını ziyaret etmek konusunda kararlıdır. Ekip bu bilgiye ulaşır ve gizli görev operasyonunun tuşuna basılır. Cemal'in üstlendiği bu gizli görevde işler yolunda gitmez.
Hulki'nin ölümüne ilişkin silinen güvenlik kamerası görüntüleri geri getirilmeye çalışılır. Eğer bu görüntüler bulunabilirse, Adem ve Pelin ile olan ilişkisine dair Faruk köşeye sıkıştırabilecektir. Öte yandan Savcı Faruk, Zeliha'ya elinde silahla hastaneye girdiği görüntüleri izletir ve ekibe bunun hesabını sorar. Çoban Ailesi'ni gelecekte nasıl günler beklemektedir?
Mutlu bir aile yaşantısı olan uzun yol şoförü Hayati, işe gittiği gün kaybolur. Ekip, Hayati'yi bulmak için çalışmalara başlar. Uzun zamandır aranan Ferhat Mazı'nın yakalanması için Hayati, kilit rol oynamaktadır. Hayati'nin kurtarılması konusunda ekibimiz ile Savcı Faruk arasında tansiyon giderek yükselir…