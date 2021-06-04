



ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, olanlardan sonra üzgün ve bunalıma girmiş bir şekilde polis evinde kalmaktadır. Rıza Baba ise, Ali'yi ekipten göndermeye karar vermiştir. Ayrıca, çiftin boşanma işlemlerini de hızlandırır. Olayları soğutmak isteyen Engin, Ali'nin kullandığı ilaçların etkisinde kalarak benliğinden çıktığını Rıza Baba'ya anlatmak üzere bir hamle yapar.

Aycan'ı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Aycan, tehlikeli olduğunu bile bile ölen kocası Korhan'ın mezarını ziyaret etmek konusunda kararlıdır. Ekip bu bilgiye ulaşır ve gizli görev operasyonunun tuşuna basılır. Cemal'in üstlendiği bu gizli görevde işler yolunda gitmez.