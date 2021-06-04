Bozkır Arslanı Celaleddin 3. son bölüm tamamı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izle

Türkiye'nin yeni dönem dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin nefes kesen yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm tamamını tek parça olarak atv üzerinden izleme ekranını araştırıyor. Haberimizde, Bozkır Arslanı Celaleddin 3. son bölüm tamamı ve dizinin bu bölümünde yaşanan nefes kesen sahneler yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm izleme ekranı ve son bölüm özeti...
CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.
Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.
CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR
Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.