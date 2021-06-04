Bu akşam ekrana gelecek olan Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm için geri sayım başladı. Tarihi türden yapımlara ilgi duyanlar diziyle ilgili olarak Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş dönemi anlattığı için büyük ilgi gören Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi hangi yılları ve imparatorluğu anlatıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? İşte yanıtı
''Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!''
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.
Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.
Asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisidir. Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi. Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40.000 kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.
İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir. Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.
Türk-İslam tarihinin en cesur komutanlarından olan Celaleddin Harzemşah, 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü.
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.