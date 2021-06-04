Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah kimdir, tarihte var mı ve nasıl öldü?

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Tarihi konulu dizide Emre Kıvılcım'ın canlandırdığı Celaleddin Harzemşah kimdir, tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. İşte Celaleddin Harzemşah hakkında detaylı bilgiler…
''Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!''
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.
Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.
Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.
2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir. Emre Kıvılcım 2018 yılında Genco dizisinde yer aldı.