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Giriş Tarihi: 5.6.2021 02:14 Son Güncelleme: 5.6.2021 02:14

son bölüm izle! , öğrendiği o gerçekle yıkılıyor

Kırmızı Oda son bölüm izle! Mitra, öğrendiği o gerçekle yıkılıyor

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan , 40. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde , öğrendiği o gerçekle yıkılıyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 aracılığıyla Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Kırmızı Oda 40. bölümle, TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Kırmızı Oda son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

TV8 ile Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ve 40. bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Kırmızı Oda 40. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/kirmizi-oda-40-bolum-4-haziran-2021-105561-video.htm



KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Miço geri döndü!

Kırmızı Oda'nın 40. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içinde Mitra için bir çözüm arar.



Zafer (Yiğit Özşener), Mitra'nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine hayıflanıp suçu kendinde ararken, babası Vahit'in (Uğur Yücel) Doktor Hanım'a yazdığı duygu yüklü veda mektubunu da ona teslim eder.



Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ilişkilerinden ötürü Hamdi Baba ile arası bozulunca yeniden sokaklara döndüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken, Sadi'nin hayatında Miço ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana gelir.

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Kırmızı Oda son bölüm izle! Mitra, öğrendiği o gerçekle yıkılıyor
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