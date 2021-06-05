Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, kaç kez evlendi ve hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil mesleği, hayatı, kariyeri ve memleketi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 5 Haziran Cumartesi akşamı İbo Show'un programında yer alacak. Programın konukları arasında yer almasından dolayı hayatı ve yaşamına dair pek çok detay araştırılıyor. Özellikle son dönemde yaptığı itiraflarla gündeme gelen, kaçış sendromu rahatsızlığı bulunan isim İstanbul doğumlu olup Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Pek çok dizi ve filmde rol alan Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve kaç kez evlendi? Mehmet Ali Erbil mesleği, hayatı, kariyeri ve memleketi!
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı
1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı.
Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.
MEHMET ALİ ERBİL HASTALIĞI NEDİR?
Mehmet Ali Erbil, dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele veriyor. Kaçış sendromu hastalığı ya da bilimsel adıyla "Capillary leak syndrome" kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.
MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KEZ EVLENDİ?
Mehmet Ali Erbil, 1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.
Daha sonra 1985 de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi.
Manken Nergis Kumbasar ile 20 ağustos 1989 da evlendi. 02 Aralık 1995 de Yasmin adını verdikleri kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996 da boşandılar.
Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Yıldız ve Nefise Karatay ile birliktelikleri olmuştur.
2001 de dördüncü kez nikah masasına oturdu. Fakat Sedef Altuntaş ile olan evliliği uzun sürmedi.
Son olarak Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005 de evlenmişti. 03 Temmuz 2006 da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu.