Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, kaç kez evlendi ve hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil mesleği, hayatı, kariyeri ve memleketi!

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Mehmet Ali Erbil, 1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.

Daha sonra 1985 de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi.

Manken Nergis Kumbasar ile 20 ağustos 1989 da evlendi. 02 Aralık 1995 de Yasmin adını verdikleri kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996 da boşandılar.