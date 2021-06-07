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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:10 Son Güncelleme: 8.6.2021 00:10

son bölüm izle! Maraşlı büyük bir çatışmaya giriyor

Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı büyük bir çatışmaya giriyor

ekranlarında her Pazartesi yayınlanan dizisi 21. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkıyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve özet detayları.

, 21. son bölümüyle ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden tüm detaylar şöyle;



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MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…



MARAŞLI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. , ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, 'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar.



Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır.



Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?

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Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı büyük bir çatışmaya giriyor
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