Bir rakibi ya da hasmı ile cinsel ilişkiye girdiğini gören kişi ona karşı ezici bir galibiyet elde eder. Bir kişi eğer rüyasında ters olarak ilişkiye girdiğini görürse hayal kırıklığı yaşayacak, üzülecek ve hedeflerine ulaşamayacak aynı zamanda bu kişinin maddi kayıpları olacak, malı ya da mülki eksilecektir. Rüyada cinsel ilişki gören kişi eğer bir erkekse gerçekleştirmek istediği işlerini gerçekleştireceği eğer rüyayı gören kadınsa o halde kötü bir dönem geçireceği fakat sağduyulu olduğu takdirde bu dönemi en hafif şekilde atlatabileceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini gören kişinin hayatı yolunda gider, mesleğinde gösterdiği başarılı çalışmaları sayesinde makamı yükselir, zorluklarından ve sorunlarından da kurtulur.

RÜYADA CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMAK

Bir kişi rüyasında kendi karısı, kocası, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı ile cinsel ilişki yaşadığını görürse güzel olaylar yaşayacak ve keyfinin yerine gelecek başka biriyle cinsel ilişki yaşadığını görürse yapacağı bir hata nedeni ile insanların kafasındaki iyi olan yerini kaybedecek ve sıkıntıya düşecek demektir.

RÜYADA CİNSEL ORGAN GÖRMEK

Rüyada erkek cinsel organı mal, mülk ve zenginlik olarak tabir edilir. Erkeğin rüyasında cinsel organını çıkardığını görmesi erkek evlat sahibi olacağına yorulur.

RÜYADA SEVİŞMEK

Rüyada kişinin kendi eşiyle sevişmesi hayatında her şeyin yolunda gideceğine, işlerinin açılıp kazancının artacağına, başka biriyle sevişmesi nahoş şeyler yaşayacağına ve bir süre sıkıntı çekeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada bir erkek cinsel ilişki görürse ticaret hayatında çok başarılı olacak ve rakiplerini geride bırakacak, eğer bu rüyayı kadın görürse kolay atlatacağı ama yine de kendisine mutsuzluk ve üzüntü verecek bir takım olaylar yaşayacak demektir.

Rüyada Cinsel İlişki Görmek

Rüyada cinsel ilişki görmek iki şekilde tabir edilir. Kişinin helali ya da sevdiği biriyle cinsel ilişkiye girmesi kendisi için hayırlı olacak güzel şeylerin yaşanmasına delalet eder. Fakat kişi normalde tanımadığı biriyle rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini görürse bu kötü anlama gelir, kişiye şanssızlık getirir. Rüya sahibi toplum içinde mahcup olacak ve herkesin gözündeki iyi algıyı kaybedecek aynı zamanda da kazancı azalacak demektir.