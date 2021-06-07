



KAÇIRILAN UÇAKTA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.