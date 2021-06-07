Teşkilat, 14. bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Teşkilat son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT 1 ile Teşkilat 14. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.
Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.
Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.