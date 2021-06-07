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Giriş Tarihi: 7.6.2021 08:12 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:13

son bölüm full izle! Teşkilat sezon finalinde ölecek mi?

Teşkilat son bölüm full izle! Teşkilat sezon finalinde Serdar ölecek mi?

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan dizisi 14. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde ölecek mi? sorusu merak konusu olurken, dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izleme linki ve özet detayları.

, 14. bölümüyle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 14. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Teşkilat son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 14. BÖLÜM ÖZETİ

, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.

Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan 'ın hayatı tehlikededir. , peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.



KAÇIRILAN UÇAKTA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

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Teşkilat son bölüm full izle! Teşkilat sezon finalinde Serdar ölecek mi?
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