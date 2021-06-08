Masumlar Apartmanı 37. son bölümle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde ki araştırmalarına devam ediyor.
TRT 1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.