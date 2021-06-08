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Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:59 Son Güncelleme: 9.6.2021 01:59

son bölüm izle! Esat, Gülben’le konuşmayı başarıyor

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Esat, Gülben’le konuşmayı başarıyor

ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan dizisi, 37. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Esat, Gülben’le konuşmayı başarıyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları.

37. son bölümle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler " son bölüm izle" şeklinde ki araştırmalarına devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Masumlar Apartmanı 37. Son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM ÖZETİ

'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.



bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da 'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.



Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Esat, Gülben’le konuşmayı başarıyor
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