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Giriş Tarihi: 8.6.2021 22:07 Son Güncelleme: 8.6.2021 22:07

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında bu hafta eleme adayı seçilen Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, , , mesleği ne? şeklindeki sorularla araştırılıyor. İzleyenler tarafında merak edilen Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

" kimdir?" sorusu ekranlarında yayınlanan yarışmasını izleyenler tarafından yoğun olarak araştırmaya devam ediliyor. Bu hafta eleme adayı seçilen ile ilgili detaylar öğrenmek isteyenlerin merak ettiği kimdir, , , mesleği ne? sorularının yanıtları şöyle;

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

" kimdir?" sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasını izleyenler tarafından yoğun olarak araştırmaya devam ediliyor. Bu hafta eleme adayı seçilen Survivor Aleyna ile ilgili detaylar öğrenmek isteyenlerin merak ettiği Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları şöyle;

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

Kaynak: acunn.com

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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