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Giriş Tarihi: 11.6.2021 01:14 Son Güncelleme: 11.6.2021 01:14

son bölüm izle! Ahmet, ’ı ve Ferda’yı tuzağa çekiyor

Akrep son bölüm izle! Ahmet, Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekiyor

ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan dizisi 25. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Ahmet, ’ı ve Ferda’yı tuzağa çekiyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Akrep son bölüm izleme linki ve özet detayları.

dizisi 25. son bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziyi televizyondan izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

AKREP SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Akrep dizisi 25. son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Akrep son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/akrep/bolumler/25-bolum



AKREP 25. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen 'ı ve Ferda'yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan'ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan'ı kurtarmaya gider. Ahmet'in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.



Ferda, Efe ve 'nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda'nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve'yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.



Perihan'ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda'nın geçeceğini açıklar

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Akrep son bölüm izle! Ahmet, Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekiyor
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