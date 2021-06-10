



Ferda, Efe ve Merve'nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda'nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve'yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.

