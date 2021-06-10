Akrep dizisi 25. son bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziyi televizyondan izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "Akrep son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV ile Akrep dizisi 25. son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
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Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan'ı ve Ferda'yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan'ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan'ı kurtarmaya gider. Ahmet'in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.
Ferda, Efe ve Merve'nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda'nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve'yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.
Perihan'ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda'nın geçeceğini açıklar