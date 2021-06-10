Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 01:29 Son Güncelleme: 11.6.2021 01:29

Survivor kimdir? yarışmacısı , , mesleği nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde eleme adayı seçilen Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Merak edilen Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? soruları ekranlarında yayınlanan son bölümde Aleyna Kalaycıoğlu'nun eleme adayı seçilmesi sonrasında yoğun olarak araştırılıyor. kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle 'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve 'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA