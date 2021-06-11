Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 593.bölüm tamamı hemen izle Kanal D’de!

Ekranların en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar izle linki ile araştırmalar şu an başladı. Aksiyon dolu sahneleriyle dizi severlerle Cuma akşamları buluşan yapımda her hafta farklı olaylar yaşanıyor. Bu hafta Savcı Faruk'u zora sokacak olan silinen Hulki'nin ölümüne ilişkin görüntüler bulunmuştur. Son bölümün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Arka Sokaklar son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kanal D ile Arka Sokaklar 593.bölüm tamamı hemen izle ekranı
Arka Sokaklar 593. Bölüm izleme linki Kanal D tarafından paylaşılacaktır. Son bölümün tamamının yayınlanmasıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz
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Ali, yaşananlarının ağırlığını sırtlamış bir şekilde sokaklarda yürümektedir. Ruh hali fazlasıyla kötüdür. Tekinsiz tiplerle münakaşa yaşaması üzerine bile bile dayak yer ve adeta kendini ölüme bırakır. Ekibimiz olayı öğrense de durum bir süre Rıza Baba'dan gizli tutulur. Pınar ve Ali çiftini bir araya getirmek için Hüsnü'nün kafasında bir şeyler vardır.
Savcı Faruk'u zora sokacak olan silinen Hulki'nin ölümüne ilişkin görüntüler bulunmuştur. Planlanana göre, görüntüler bir an önce Savcı Faruk'un önüne konularak Zeliha'nın soruşturma dosyası kapatılmalıdır. Pelin ve Adem, kendilerini kurtarmak adına Kudret Mazı'nın işine yarayacak bilgileri adama ulaştırırlar. Bu bilgiler ışığında Kudret ve Ferhat, kanlı planlarını işleme koyarlar. Bu plandan sağ çıkamayan Kudret'in intikamını almak üzere Ferhat, Savcı Faruk'u markajına alır.
Savcı Faruk'un, Zeliş'in güvenlik kayıtlarını aldığı şirket köşeye sıkışınca ekibi hedefine koyuyor. Bu uğurda anlaştıkları adam kendilerini hapse götürecek olan şahidi öldürerek işe başlıyor. Rıza Baba ve ekibi ise, boş durmayarak şirketin olası adreslerine baskın yapıyor. Bu soruşturmanın başka bir birime verilmesi de başta Cemal olmak üzere herkesi öfkelendiriyor. Mesut ise, Savcı Faruk ile bir kez daha karşı karşıya geliyor.
Savcı Faruk'un, Hüsnü ve Zeliş'i köşeye sıkıştıran kayıtları aldığı şirket önemli bir hamle yapar. İşkenceci elemanı kullanarak Savcı Faruk'u kaçırtırlar. Rehine olduğunu gören ekibimz o sırada Engin'in eşi Bahar'ın doğum yaptığı hastanededir. Bakıcı Fatma, doğumu Aycan'a haber verir. Bu sırada Rıza Baba, kendisini şoke eden bir olaya şahit olur.
Engin, Fatma'nın kocası Nihat'ı araştırmak üzere harekete geçer. Aycan ise, Fatma'dan Enginlerin yeni doğacak bebeğini kaçırması için talimat verir. Aycan iştahla bebeği beklemektedir.
Tekin, yurt dışında ayağı olan bir dizi projesinden teklif alır. Zeliha'dan beklediği desteği görür ve beraber görüşme yapmaya giderler. Tekin, teklifin cazibesine ikna olur ve durumu Çoban ailesi ile paylaşır.