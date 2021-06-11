Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 593.bölüm tamamı hemen izle Kanal D’de!

Savcı Faruk'un, Zeliş'in güvenlik kayıtlarını aldığı şirket köşeye sıkışınca ekibi hedefine koyuyor. Bu uğurda anlaştıkları adam kendilerini hapse götürecek olan şahidi öldürerek işe başlıyor. Rıza Baba ve ekibi ise, boş durmayarak şirketin olası adreslerine baskın yapıyor. Bu soruşturmanın başka bir birime verilmesi de başta Cemal olmak üzere herkesi öfkelendiriyor. Mesut ise, Savcı Faruk ile bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Savcı Faruk'un, Hüsnü ve Zeliş'i köşeye sıkıştıran kayıtları aldığı şirket önemli bir hamle yapar. İşkenceci elemanı kullanarak Savcı Faruk'u kaçırtırlar. Rehine olduğunu gören ekibimz o sırada Engin'in eşi Bahar'ın doğum yaptığı hastanededir. Bakıcı Fatma, doğumu Aycan'a haber verir. Bu sırada Rıza Baba, kendisini şoke eden bir olaya şahit olur.

Engin, Fatma'nın kocası Nihat'ı araştırmak üzere harekete geçer. Aycan ise, Fatma'dan Enginlerin yeni doğacak bebeğini kaçırması için talimat verir. Aycan iştahla bebeği beklemektedir.

Tekin, yurt dışında ayağı olan bir dizi projesinden teklif alır. Zeliha'dan beklediği desteği görür ve beraber görüşme yapmaya giderler. Tekin, teklifin cazibesine ikna olur ve durumu Çoban ailesi ile paylaşır.