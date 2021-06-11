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Haberler Medya Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 15:50

4. yeni bölümü ile 'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

'nin yeni dizisi '', bu hafta 4. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Bozkır Arslanı Celaleddin, 4. bölümde yine nefes kesen sahneler izleyici ile buluşacak.. Bu bölümde 'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eden  savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapıyor.. İşte dizinin merakla beklenen dördüncü bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı...

'nin sevilen dizisi , ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu hafta yayınlanacak dördüncü bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler de yer alacak. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti...

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. , savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi 'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. fragman | Video

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden 'a teklif götürür.

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı
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