Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncu Deniz Uğur'un yaşı ve hayatı!

Sanatçı bir aileden gelen ve oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Deniz Uğur, özellikle yer aldığı yapımlarda izleyenlerin dikkatini çekerek hayatıyla merak konusu haline geliyor. Daha önce Paramparça Aşklar, Guguk Kuşu, Adını Feriha Koydum, Kırgın Çiçekler, Zalim İstanbul gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer edinen isim 17 Ekim 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncuyla alakalı detaylar "Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte Deniz Uğur'un yaşı ve hayatına dair merak edilenler…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur 17 Ekim 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olan oyuncu, baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, üyesidir.

Anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dâhil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın önce Bale Bölümünü ardından Tiyatro Bölümünü bitiren Uğur, 1995 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosunda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter ile başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı.

1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal ile başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer aldı.

1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterildi. 2015'te Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlandı.

2001 yılında ekranlara gelen Benimle Evlenir Misin adlı dizinin hem senaristliğini hem başrolünü üstlendi.

Oyuncu, 2005 yılında Yağmur Zamanı, 2007 yılında Ertelenmiş Hayatlar, 2008 yılında Paramparça Aşklar projelerinde yer aldı.

2012 yılında o döneme damga vuran dizi Adını Feriha Koydum'da Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte yer aldı.

Bu Son Olsun, Gulyabani, Detay gibi sinema filmlerinde de yer alan isim, 2015 yılında Kara Kutu ve Aşk Zamanı, 2017 yılında Kırgın Çiçekler ve Bir Deli Sevda, 2018 yılında İnsanlık Suçu ve son olarak 2019-2020 yıllarında Zalim İstanbul adlı dizilerde farklı karakterlere can verdi.

Oyuncu, Huysuz Müzikali, Frankenstein gibi tiyatro oyunlarında da rol aldı.

Başarılı isim, Bir Deli Sevda projesinde kocası rolünde oynayan Erdinç Gülener ile evlendi.