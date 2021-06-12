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Haberler Medya Haberleri Tv yayın akışı: 12 Haziran 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 12.6.2021 16:55

Tv yayın akışı: 12 Haziran 2021 Bugün TV’de ne var? İşte , , , tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı: 12 Haziran 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 12 Haziran 2021 Cumartesi akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler Tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamı birçok film ekrana gelirken bazı programlarda yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Buna göre, TV'de bugün ne var? Televizyonda neler var? Soruları yanıt arıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi , , , yayın akışı listesi…

Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanan tüm yapımlar Tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Henüz ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün Tv'de ne var sorusuna yanıt ararken kanalların yayın akışına bakıyor. Farklı kanalların yayın akışında programlar yer alırken komedi türündeki filmler sevenleriyle buluşacak. Bu kapsamda; Tv'de bugün ne var, televizyonda hangi programlar var? Soruları gündeme taşınıyor. İşte 12 Haziran 2021 , , , , tv yayın akışı listesi…

Tv yayın akışı: 14 Mayıs Cuma TV’de bugün ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:55 Masumlar Apartmanı
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
02:15 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

12:30 Maraşlı
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Cam Tavanlar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi

Tv yayın akışı: 3 Mayıs 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Seyyar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bay Yanlış
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret

Tv yayın akışı: 3 Mayıs 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli Sinema
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra

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Tv yayın akışı: 12 Haziran 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi
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