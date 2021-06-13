Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP: 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?



A - Su aygırı

B - Firavun faresi (CEVAP)

C - Aslan

D - İnsan