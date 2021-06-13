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Haberler Medya Haberleri 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:41 Son Güncelleme: 13.6.2021 23:43

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP: 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

A - Su aygırı
B - Firavun faresi (CEVAP)
C - Aslan
D - İnsan

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2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?
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