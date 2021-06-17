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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:10 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:11

'da 'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? kim, hikayesi nedir?

Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'da karakteri dikkat çekiyor. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç’in paylaştığı dizinin yeni sezonuna ünlü bir oyuncunun katılacağı söylendi. Gerçek hikayede Nalan'ın sevgilisini canlandırması beklenen Hayri karakteri damga vururken dizinin fenomen takipçileri kim, Hayri’yi kim oynayacak, hikayesi gerçek mi sorusuna yanıt arıyor. Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümle birlikte sorusunun yanıt bulması beklendi. Hayri karakteri için Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Burak Deniz'in isminin geçtiği biliniyor…

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan karakteri ile dikkat çekiyor. Perşembe akşamı ekrana gelen sezon finalinde kitapta Nalan'ın koruması ve şoförü olarak bilinen karakteri damga vurdu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından , gerçek hikayesi ne sorusuna yanıt aranıyor. Normalde kitapta Hayri evli ve üç çocuk babası olduğu biliniyor. Peki Hayri kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynuyor?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişinin Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz'in olduğu düşünüldü. Dizinin yeni bölümün yayınlanmasıyla Camdaki Kız Hayri kimdir sorusu yanıt bulması beklendi. Ancak Hayri'nin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Düğün günü nihayet gelip çata, Feride Nalan'a yaptığı kötülüklerin farkına vararak biraz olsun yumuşar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM OLACAK, KİM OYNAYACAK?

Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz olarak gösterilirken oyuncudan ya da dizi ekibinden bu konuda bir açıklama gelmedi.

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Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi nedir?
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