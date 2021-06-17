Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız Hayri karakteri ile dikkat çekiyor. Perşembe akşamı ekrana gelen sezon finalinde kitapta Nalan'ın koruması ve şoförü olarak bilinen Hayri karakteri damga vurdu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne sorusuna yanıt aranıyor. Normalde kitapta Hayri evli ve üç çocuk babası olduğu biliniyor. Peki Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynuyor?
Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişinin Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz'in olduğu düşünüldü. Dizinin yeni bölümün yayınlanmasıyla Camdaki Kız Hayri kimdir sorusu yanıt bulması beklendi. Ancak Hayri'nin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.
Düğün günü nihayet gelip çata, Feride Nalan'a yaptığı kötülüklerin farkına vararak biraz olsun yumuşar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz olarak gösterilirken oyuncudan ya da dizi ekibinden bu konuda bir açıklama gelmedi.