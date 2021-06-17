AKREP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Efe'yi üzerine salan kişiyi öğrenmek isteyen Ahmet, Ferda'ya baskı yapar. Bu esnada da Efe hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden dolayı Ferda ve Perihan'ı suçlamaktadır. Fakat ne Ferda ne de Perihan'ın bu durum karşısında durmaya niyeti yoktur. Bu defa sıra Ahmet'e gelir. Perihan Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e içirmesini söyler. Bu sayede arkalarında delil kalmayacaktır. Ayşem'in Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesinin ardından nikah hazırlıklarına başlanır. Ancak Duru, bu durum karşısında kendini büyük bir çıkmazda hisseder. Perihan Duru'ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söylerken, Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.