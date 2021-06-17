Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bu yana ekranlara gelen Akrep dizisi yeni bölümü ile bu akşam yayın hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizinin final kararı sonrasında sevenleri "Akrep dizisi neden final yapıyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Star Tv ekranlarında 26. Bölümünü yayınlayacak olan Akrep final kararı ile izleyenlerini şoke etti. İşte yaşanan durumun sebebine ait detaylar…
AKREP DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim'in başrolünü üstlendiği Akrep dizisi özellikle başrol oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak iddialara göre dizinin beklediği reytingleri alamayınca sezon finali yerine, kanal yönetimi final kararı aldı.
AKREP DİZİSİNİN KONUSU NE?
Zengin bir hayat yaşayan Perihan, bundan kırk yıl önce kızını terk ederek başka bir adamla evlenir. Perihan rahat bir hayat yaşarken, kızı Ferda zorluklarla dolu bir yaşam sürer. Kırk yıl sonra ise anne ve kız bir araya gelir. Ancak yıllar sonra gerçekleşen bu buluşma sevgi dolu bir anne kız buluşması değil, iki düşmanın savaşı olacaktır.
AKREP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Efe'yi üzerine salan kişiyi öğrenmek isteyen Ahmet, Ferda'ya baskı yapar. Bu esnada da Efe hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden dolayı Ferda ve Perihan'ı suçlamaktadır. Fakat ne Ferda ne de Perihan'ın bu durum karşısında durmaya niyeti yoktur. Bu defa sıra Ahmet'e gelir. Perihan Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e içirmesini söyler. Bu sayede arkalarında delil kalmayacaktır. Ayşem'in Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesinin ardından nikah hazırlıklarına başlanır. Ancak Duru, bu durum karşısında kendini büyük bir çıkmazda hisseder. Perihan Duru'ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söylerken, Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.