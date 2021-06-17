Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de mavi takımda mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Aleyna ile ilgili tüm detaylar şöyle;