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Giriş Tarihi: 18.6.2021 01:24 Son Güncelleme: 18.6.2021 01:24

Survivor kimdir? yarışmacısı , , mesleği nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde eleme adayı olan Survivor ile ilgili bilgiler izleyenler tarafından merak edilerek kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

yapımcılığında ekranlarında yayınlanan 'de mavi takımda mücadele eden ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

ile ilgili tüm detaylar şöyle;



Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle 'a taşınmıştır.



ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.



ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
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