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Giriş Tarihi: 19.6.2021 00:11 Son Güncelleme: 19.6.2021 00:11

! Engin Müdürün bebeği kaçırılıyor

Arka Sokaklar son bölüm izle! Engin Müdürün bebeği kaçırılıyor

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 594. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Engin Müdürün bebeği kaçırılıyor. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler tarafından “” şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izleme linki ile özet detayları.

Arka Sokaklar dizisi 594. bölümüyle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Kanal D aracılığıyla Arka Sokaklar 594. bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıdaki linke ile Arka Sokaklar 594. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler



ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜM ÖZETİ

Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.



Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. 'da adliyededir.

Pınar ve Ali'nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye'den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.



Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha'ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü'nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…

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Arka Sokaklar son bölüm izle! Engin Müdürün bebeği kaçırılıyor
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