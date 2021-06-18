



Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba'da adliyededir.