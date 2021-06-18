Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 5. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV aracılığıyla Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;
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Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.
Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.
Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.