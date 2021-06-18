Kırmızı Oda dizisi 42. bölümüyle TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Kırmızı Oda son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 aracılığıyla Kırmızı Oda 42. bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;
Aşağıdaki linke ile Kırmızı Oda 42. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…
Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.
Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.
Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.
Sadi /Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.