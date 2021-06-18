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Giriş Tarihi: 19.6.2021 00:36 Son Güncelleme: 19.6.2021 00:36

son bölüm izle! Doktor Hanımın kapısını sürpriz bir isim çalıyor

Kırmızı Oda son bölüm izle! Doktor Hanımın kapısını sürpriz bir isim çalıyor

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan dizisi 42. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Doktor Hanımın kapısını sürpriz bir isim çalıyor. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler tarafından “” şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. TV8 ile Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ile özet detayları.

dizisi 42. bölümüyle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

TV8 aracılığıyla Kırmızı Oda 42. bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıdaki linke ile Kırmızı Oda 42. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.youtube.com/watch?v=7D5CMjMu-Wo



KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM ÖZETİ

(), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan 'in yaşadığı şoku 'a anlatır.



Zafer () eşi 'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.



Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.



/), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi () Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.



Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtacak.

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Kırmızı Oda son bölüm izle! Doktor Hanımın kapısını sürpriz bir isim çalıyor
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