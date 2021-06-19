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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:03 Son Güncelleme: 19.6.2021 13:04

çöktü ancak Instagram Web çalışıyor! Instagram akış yenilenemedi uyarısı veriyor

Instagram çöktü ancak Instagram Web çalışıyor! Instagram akış yenilenemedi uyarısı veriyor

Milyonlarca kullanıcısı olan mobil uygulaması çöktü! Instagram web aracılığı ile platforma erişim sağlanabilirken, ve telefonlarda Instagram akış yenilenemedi uyarısı veriyor. ve 'ta da erişim sorunu ve yavaşlık yaşanırken, sorunun kaynağı kullanıcılar için merak konusu oldu. Whatsapp çöktü mü, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusuna birçok kullanıcı tarafından sorgulanıyor. WhatsApp, Instagram neden girilmiyor ve akış yenilemedi uyarısının sebebi ne?

sorusu, bugün öğle saatlerinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. , ve 'a erişim sorunu yaşanırken, Instagram'da çok sık karşılaşılan "Instagram akış yenilenemedi" uyarısı çıkıyor. Peki, Instagram'da akş yenilenemedi uyarısının sebebi ne ve Instagram çöktü mü? İşte, yaşanan soruna ilişkin detaylar ve merak edilenler ve Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı...

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram ve Whatsapp erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp'ta fotoğraf göndermeme sorunu şu anda en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar konuyla ilgili çözümleri araştırıyorlar.

Saat 01:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı 'Whatsapp çöktü' 'İnstagram çöktü' raporu vererek diğer kullanıcılar ile yaşadıkları sorunu paylaştı.

INSTAGRAM VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu gece saatleri itibariyle başladı. Tüm dünyada bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'a bağlanma sorunu sosyal medyada gündem oldu.

Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemezken konuya yönelik henüz bir açıklama gelmedi…

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDEN OLUR?

İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

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Instagram çöktü ancak Instagram Web çalışıyor! Instagram akış yenilenemedi uyarısı veriyor
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