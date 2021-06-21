



Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.