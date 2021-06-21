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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:32 Son Güncelleme: 21.6.2021 11:33

1. bölüm izle 'de! Baş Belası son bölümde , kendisini cinayet soruşturmasının içinde buluyor

Baş Belası 1. bölüm izle ATV'de! Baş Belası son bölümde İpek, kendisini cinayet soruşturmasının içinde buluyor

ekranlarının yeni dizisi , 1. bölümüyle dün yayın hayatına merhaba dedi. Dizinin ilk bölümünde , kendisini cinayet soruşturmasının içinde buluyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Baş Belası 1. bölüm izleme linki ve özet detayları.

1. bölümüyle ekranlarındaki yayın hayatına dün başladı. Dizinin ilk bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak " 1. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞ BELASI 1. BÖLÜM İZLE

ATV ile Baş Belası 1. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle,



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baş Belası dizisi 1. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz...

BAŞ BELASI 1. BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ…



BAŞ BELASI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan , yakın arkadaşı 'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu , arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur.



Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri 'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir. İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir.



Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

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Baş Belası 1. bölüm izle ATV'de! Baş Belası son bölümde İpek, kendisini cinayet soruşturmasının içinde buluyor
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